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كورونا عالميا: نحو 252.4 مليون إصابة وأكثر من خمسة ملايين وفاة

السبت 13 نوفمبر 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: نحو 252.4 مليون إصابة وأكثر من خمسة ملايين وفاة



وكالات/سما/

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 252.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 252.445.139، وإجمالي الوفيات 5.087.398.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 761.715 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.976.314.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.491 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.939.196.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 462.690، وإجمالي إصابات 34.414.186.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.630 وإجمالي إصابات 3.838.308.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 248.203 وإجمالي إصابات 8.843.238.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.554 وإجمالي إصابات 2.211.366.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.628 وإجمالي إصابات 4.250.157.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.116 وإجمالي إصابات 9.534.544.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.686 وإجمالي إصابات 4.843.957.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 127.918 وإجمالي إصابات 6.027.269

#اصابات كورونا عالميا #وفيات كورونا عاليما

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