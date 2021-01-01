رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرات سلمية ضد الاستيطان.

كما تناولت نفي رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ حصول دولة فلسطين على قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل لجنة مخيم اليرموك لإعادة الإعمار ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الأميركية

- عشرات الاصابات بالضفة والاحتلال يقتلع 130 شجرة ويجرف أراضي في بيت أمر

- الشيخ ينفي حصول دولة فلسطين على قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية

- اسرائيل تعتزم الابتعاد عن بلدات عربية في أراضي الـ48 خلال نشر قوات لجبهات جديدة

- مقتل مواطن في بلدة الجديدة ووفاة طفل بحادث دهس بالخليل

- "فتح" اقليم القدس تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس عرفات

- خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

- الزيتون الفلسطيني تحت نار المستوطنين

- حرائق في أنحاء متفرقة بالضفة تطال ممتلكات ومئات الأشجار

- أبو الغيط: يجب أن تبقى القضية الفلسطينية في الأولوية رغم أزمات المنطقة

- 4 وفيات و247 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- "الميلاد" يدق أبواب بيت لحم مبشرًا بالأمل

- كاتب اسرائيلي يحذر من استهداف شركات الأمن السيبراني الاسرائيلية

"الأيام":

- "السلام الآن" تطالب غانتس برفع الغطاء عن المستوطنين ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين

- عشرات الإصابات في نقاط المواجهات الساخنة.. الاحتلال يقمع تظاهرات بيتا وكفر قدوم وبيت دجن

- السلطة: لم نحصل على قرض من إسرائيل وسنواصل المطالبة بأموالنا المحتجزة لديها

- خطة إسرائيلية لإقامة منطقة صناعية مشتركة شمال غزة

- جنين: مقتل مواطن في بلدة الجديدة خلال شجار

- الجيش الإسرائيلي سيبتعد عن بلدات عربية خلال نشر قوات لجبهات جديدة

- سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة تزور فلسطين وإسرائيل والأردن هذا الأسبوع

- 60 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

"القدس":

- عشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة

- 60 ألفا صلوا في الأقصى وخطيب "الجمعة" يطالب المقدسيين بالصبر والرباط

- "السلام الآن" و"بتسيلم": اعتداءات المستوطنين ليست "استثناءات" بل جزء من استراتيجية إسرائيلية رسمية للسيطرة على الضفة

- مقتل مواطن جنوب جنين

- السلطة تنفي حصولها على قرض مالي من اسرائيل بقيمة 500 مليون شيكل

- اعتصام جماهيري أمام بناية الطور المهددة بالهدم

- "وثيقة التطبيع العربي" مع سوريا تشترط خروج القوات الأجنبية من البلاد

- المعتقلون الخمسة الإداريون يواصلون إضرابهم وسط ظروف خطيرة

- اعلان غانتس حول المنظمات الست اعتداء على نشطاء حقوق الإنسان

- 4 وفيات و247 إصابة بكورونا في غزة والضفة