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قرقاش يرد على حديث بن جاسم عن وقوف إسرائيل و"دولة عربية" وراء أحداث السودان

السبت 13 نوفمبر 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يرد على حديث بن جاسم عن وقوف إسرائيل و"دولة عربية" وراء أحداث السودان



ابو ظبي/سما/

شن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، هجوما لاذعا على رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بعد حديثه عن وقوف إسرائيل و"دولة عربية" وراء أحداث السودان.

وقال قرقاش عبر "تويتر" مساء الجمعة دون ذكر اسم بن جاسم: "أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتا من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات".
حمد بن جاسم: ما يجري في السودان نتيجة لما خططت له إسرائيل ودولة عربية

وأضاف قرقاش: "سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يسمع".

ويأتي ذلك في سياق تغريدة نشرها سابقا بن جاسم قال فيها: "إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن توصلت قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة أخرى في 5 يناير 2021 إلى اتفاق في العلا السعودية أنهى الأزمة الخليجية التي اندلعت في صيف 2017.

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