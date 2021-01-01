طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم السبت غائما وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الأحد صافيا إلى غائم جزئي وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون الإثنين المقبل غائما وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.