مصرع طفل بحادث دهس من قبل مركبة غير قانونية في الخليل

الخليل /سما/

لقي اليوم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس في الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل قد تعرض لحادث دهس على الطريق الواصل ما بين مدينة الخليل وبلدة بيت كاحل من قبل مركبة غير قانونية الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها لمستشفى الاهلي بمدينة الخليل إلا انه فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم القبض على السائق المتسبب بالحادث وضبط المركبة وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته .