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الجهاد الاسلامي: معركتنا مع العدو معركة كرامة ولا نقبل بأي حل اقتصادي لقضيتنا

الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: معركتنا مع العدو معركة كرامة ولا نقبل بأي حل اقتصادي لقضيتنا



غزة /سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد شلح "أن فلسطين ليست للبيع أو للإيجار، كونها أرض الرسالات، وارض الإسراء والمعراج".

وقال شلح في كلمته نيابة عن ذوي الشهداء خلال حفل تأبين الشهيد بهاء أبو العطا: "إننا نحمل رسالةً واحدة، وهي لمن يهمه الأمر، لقد قدمنا هؤلاء الشهداء على مذبح الحرية، ومستعدون لأن نقدم المزيد من أجل تحرير فلسطين".

وشدد على أن المعركة هي معركة كرامة، مضيفًا " فلسطين ليست قطعة ارض يتنازع عليها، هي أرض الاسراء والمعراج، أرض المحشر والمنشر، بيت المقدس ونحن حراس وسدنة هذا المسجد".

واستدرك شلح قائلاً: "هذه عناوين المعركة التي استشهد من أجلها (أبو سليم)، قائلًا "السر في استشهاد البهاء أنه قطع المؤامرة الكبيرة التي تحاك مع المطبعين لتحويل قضية فلسطين إلى قضية اقتصادية".

واستدرك "بهاء أبو العطا لم يمت يا نتنياهو وبينت، ونقول لكما عبثًا تحاولا لا فناء لثائر، فإن بهاء كالقيامة ذات يوم آت"، مشددًا على أن اسم بهاء سيظل حتى يرحل هذا الاحتلال.

وجدد التأكيد على أن فلسطين ليست للبيع ولا للإيجار، متابعًا "مشكلتنا اليوم ليست في إقامة منطقة صناعية، ولا مدينة ملاهي أو تأتوا لنا بلقاحات كورونا فاسدة، مطلبنا نريد وطن ومواطن فليرحل كل غاصبٍ لأرضنا".

وختم شلح كلمة ذوي الشهداء بالتحية للأذرع العسكرية المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس، وكتائب القسام، وأبو علي مصطفى، ولجان المقاومة، وكتائب الأقصى.

#الجهاد الاسلامي #محمد شلح

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