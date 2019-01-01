  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس تكشف عن راجمات صواريخ تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا

الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تكشف عن راجمات صواريخ تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا



غزة / سما /

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن راجمات جديدة تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا.

وظهرت راجمات خلال مهرجان حاشد اقامته الحركة في مدينة غزة مساء اليوم الجمعة بحضور الالاف من أنصارها في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا.

وكانت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، نظمت الخميس، عرضا عسكريا قطاع غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الاحتلال القيادي بهاء أبو العطا.

وجاب المئات من عناصر "سرايا القدس" شوارع متفرقة من مدينة غزة، وهم يحملون أسلحة مختلفة وصورا للقيادي أبو العطا.

وشهد العرض، مركبات تحمل قوات مختلفة من عناصر "السرايا"، من ضمنها وحدة الضفادع البشرية، ووحدة المشاة، ووحدة القناصة.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 اغتال الاحتلال الشهيد "أبو العطا"، بغارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، كما استشهدت زوجته في جريمة الاغتيال.

#سرايا القدس #الجهاد الاسلامي #بهاء ابو العطا

الأكثر قراءة اليوم

الرئاسة: "عُرض علينا القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بدون القدس مقابل مليارات الدولارات"

غزة : وفاة شاب في ظروف غامضة والشرطة تحقق

أسعار صرف العملات

مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين (فيديو

بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات

الاعلام العبري : جيش الاحتلال يدخل سورية ويفجر نقطة مراقبة

نشر صورة اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري "حدث غير مسبوق"

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تحذر اسرائيل من شن أي هجوم على غزة: صواريخنا جاهزة لحماية مواطنينا ومقدساتنا

مسيرة

إيكونوميست: المسيّرات سلاح إيران المفضل.. وإسرائيل التي عملت على تطويرها أصبحت تخشاها

حماس

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

20211112101224

ضابط أسرائيلي كبير ينفي "أنباء" امتناع سائقي شاحنات عرب عن العمل أثناء العدوان

4 وفيات و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و277 حالة تعافٍ في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية