سرايا القدس تكشف عن راجمات صواريخ تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا

غزة / سما /

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن راجمات جديدة تحمل اسم الشهيد بهاء أبو العطا.

وظهرت راجمات خلال مهرجان حاشد اقامته الحركة في مدينة غزة مساء اليوم الجمعة بحضور الالاف من أنصارها في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا.

وكانت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، نظمت الخميس، عرضا عسكريا قطاع غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الاحتلال القيادي بهاء أبو العطا.

وجاب المئات من عناصر "سرايا القدس" شوارع متفرقة من مدينة غزة، وهم يحملون أسلحة مختلفة وصورا للقيادي أبو العطا.

وشهد العرض، مركبات تحمل قوات مختلفة من عناصر "السرايا"، من ضمنها وحدة الضفادع البشرية، ووحدة المشاة، ووحدة القناصة.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 اغتال الاحتلال الشهيد "أبو العطا"، بغارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، كما استشهدت زوجته في جريمة الاغتيال.