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عائلة بهاء أبو العطاء تسلّم "سيف القدس" للأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة

الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة بهاء أبو العطاء تسلّم "سيف القدس" للأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة



غزة / سما /

سلّم والد الشهيد بهاء أبو العطا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة "سيف القدس" خلال مهرجان حاشد اقامته الحركة في مدينة غزة بحضور الالاف من أنصارها في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا.

وتسلم القائد في سرايا القدس وعضو المجلس العسكري تيسير الجعبري نيابة عن الأمين العام "سيف القدس" .

وأكد عريف الاحتفال أن "سيف القدس" هو رمز للمواجهة التي خاضتها الفصائل الفلسطينية في مايو الماضي وكبدت فيها الاحتلال خسائر فادحة وسجلت فيها المقاومة إنجازات كبيرة من خلال قصفها المدن الصهيونية بمئات الصواريخ .

#بهاء أبو العطا #الجهاد الاسلامي #زياد النخالة #سرايا القدس

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