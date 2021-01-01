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خلافاً للتوقعات.. تركيا تمدد اعتقال إسرائيليين لـ 20 يوما

الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافاً للتوقعات.. تركيا تمدد اعتقال إسرائيليين لـ 20 يوما



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الجمعة، أن السلطات التركية رفضت الإفراج عن المواطنين الإسرائيليين اللذان تم اعتقالهما قبل أيام بحجة تصوير منزل الرئيس أردوغان.
 
ووفقاً للقناة العبرية، خلافا للتوقعات قررت المحكمة التركية تمديد حبس الزوجين الإسرائيليين" اللذين صوّرا منزل الرئيس رجب طيب أردوغان لـ 20 يومًا أخرى بناء على طلب جهاز الاستخبارات الوطنية التركي.
 
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت قبل أيام مواطنين إسرائيليين في مدينة أسطنبول التركية، على خلفية قيامهما بتصوير منزل الرئيس أردوغان، فيما توقعت وسائل إعلام عبرية انهاء قضيتهما اليوم وعودتهما إلى البلاد.

#تركيا #اسرائيل #رجب طيب اردوغان

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