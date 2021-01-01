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مجدلاني يُطالب بضرورة إيقاع أقسى العقوبة على مرتكبي جريمة طفلة رفح

الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يُطالب بضرورة إيقاع أقسى العقوبة على مرتكبي جريمة طفلة رفح



غزة / سما /

ذكر وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد مجدلاني، أن مرشدي الوزارة بغزة يباشرون عملهم و تدخلاتهم مع الطفلة التي تم اغتصابها في مدينة رفح قبل عدة أيام وذويها.

جاء ذلك في بيان إدانة استنكار أصدرته الوزارة مساء الجمعة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول لحادثة اغتصاب طفلة لا تتجاوز الخمس سنوات في مدينة رفح مدينة غزة، قائلًا: "إن طواقم وزارة التنمية العاملة في قطاع غزة تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ أفضل التدابير التي تحقق المصلحة الفضلى لطفلة المعتدى عليها".

وطالب مجدلاني، الجهات الحكومية في قطاع غزة، بضرورة إيقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة البشعة؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجرائم، كما طالب الوزير بعدم عرقلة عمل مرشدي التنمية لما فيه مصلحة الطفلة الفضلى وذويها.

وحمل مجدلاني، الجهات الحكومة في قطاع غزة، المسؤولية المباشرة لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق الأطفال، داعيًا كافة المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع الطفولة إلى التحرك وتوفير الحماية والرعاية للأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من عدم الاهتمام والرعاية إضافة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للقطاع.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني #قطاع غزة

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