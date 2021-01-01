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داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الجمعة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم الأحد المقبل الموافق 14 نوفمبر 2021.

وأشارت إلى أن السفر ليوم الأحد المقبل سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة من كشف المسافرين رقم (37/ 2021)، والأسماء حتى الرقم (50) من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (3/2021).

وأكدت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 06:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما وأكدت الهيئة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف (37/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (3/2021): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #الية السفر

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