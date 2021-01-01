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حرائق تأتي على 440 شجرة زيتون في جنين

الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرائق تأتي على 440 شجرة زيتون في جنين



جنين / سما /

 احترق 440 شجرة زيتون في خمس حرائق وقعت اليوم الجمعة ، في أماكن متفرقة في محافظة جنين ، وطالت هذه الحرائق اشجار زيتون معمرة، وكانت الخسائر فيها كبيرة.

وبحسب الدفاع المدني،تركزت الخسائر في مناطق الجربة وبيت قاد جنوب شرق جنين وفي العرقة غرب جنين، وقد عملت طواقم الإطفاء في مراكز جنين ومرج بن عامر واليامون وسيريس وإسناد الشمال جبع على إخماد هذه النيران والحد من انتشارها وحماية أراضي المواطنين ومزارعهم .

من جهته، دعا الدفاع المدني المزارعين إلى عدم التخلص من الأغصان التي يتم إزالتها بعد موسم قطف ثمار الزيتون بواسطة حرقها بالقرب من المزارع وخاصة في مثل هذه الظروف الجوية الجافة والرياح الشرقية .

#حرائق #اشجار زيتون

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