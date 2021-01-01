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شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب



القدس المحتلة / سما /

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه في حادث انقلاب دباب ببلدة شقيب السلام في منطقة النقب، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أنه “تلقينا بلاغا عند الساعة 15:21 حول مصاب في منطقة مفتوحة بمحاذاة مدخل شقيب السلام، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له”.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع لاستكمال العلاج وهو بحالة حرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

#وفاة شاب #حادث سير #بلدة شقيب السلام

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