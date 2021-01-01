الإعلان عن الفائزين في مسابقة نور الفنية للتعبير عن الاستدامة البيئية

بيت لحم / سما /

كرّمت بلدية بيت لحم الفائزين في مسابقة نور الفنية لتعبير عن الاستدامة البيئة خلال حفل أُقيم اليوم الجمعة في مركز السلام وبحضور السيد لويجي بيشيليا الممثل والمنسق الإقليمي لمؤسسة التطوع الدولي من اجل التنمية في فلسطين، والفائزين في المسابقة.

افتتح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان الحفل بكلمة أشار فيها الى أهمية الاستدامة البيئة في وقتنا الحالي والى مساعي البلدية في تنفيذ مشاريع تساهم في تحقيق هذا الهدف، مُشيراً الى أن هناك تقصير في التوعية عن أهمية الحفاظ على البيئة. وتحدث سلمان عن مشروع “نور للطاقة المتجددة” الذي تنفذه بلدية بيت لحم بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي (AICS) وبالشراكة مع مدينة تورينو الإيطالية المتوأمة مع مدينة بيت لحم، وبتنسيق البلديات من اجل السلام (Co.Co. Pa) وشركاء محليين وايطاليين اخرين، والذي تهدف من خلالها الي توفير طاقة بديلة. ثم شكر المشاركين في المسابقة والفائزين وجميع الشركاء وبشكل خاص مؤسسة التطوع الدولي من أجل التنمية بشكل خاص في فلسطين ممثلة بالسيد لويجي بيشيليا.

بدوره تحدث السيد بيشيليا عن أهمية تعزيز الطاقة المتجددة في بيت لحم وأعرب عن سعادته بنتائج المسابقة. ثم شكر رئيس البلدية وطاقم العاملين في البلدية الذين آمنوا في مبدأ الاستدامة البيئة. ثم شكر المشاركين في المسابقة الذين اهتموا في الحفاظ علي البيئة. وأشار الى ان مشروع “نور للطاقة المتجددة” يُشارف على الانتهاء الا انه يأمل باستمرار التعاون بين فلسطين وإيطاليا.

ثم تم تكريم ٦ فائزين من قبل رئيس البلدية وممثل والمنسق الإقليمي لمؤسسة التطوع الدولي وهم كالتالي 3 فائزين لافضل مقطع فيديو وهم حكم طبيلة وامل طه من بيت لحم وهاشم عايش من غزة، أما لمسابقة أفضل 3 صور فالفائزين هو خيلاء جمعة وآية حسين وفيصل مبارك.

واختتم حفل التكريم بأخذ صورة جماعية لجميع الفائزين.