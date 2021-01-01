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حصيلة : 83 إصابة بمواجهات بيتا وبيت دجن

الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة : 83 إصابة بمواجهات بيتا وبيت دجن



نابلس / سما /

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة الاصابات التي تعاملت معها طواقمه بالمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في بلدة بيتا وقرية بيت دجن هي 83 إصابة بينها خمس إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وخمس إصابات وقوع واصابتين حروق، والبقية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح الهلال الأحمر وفق تصريح لمدير الاسعاف والطوارئ في نابلس احمد جبريل، أن طواقم الاسعاف التابعة للهلال تعاملت في بيتا مع 62 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و5 إصابات بالر المعدني المغلف بالمطاط منهم متضامن اجنبي، و5 إصابات نتيجة الوقوع، وإصابتان بالحروق، بينما كان هناك تسع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات بيت دجن.

وأشار جبريل إلى أنه كان هناك اغلاق لمنطقة المواجهات بالسواتر، مما أعاق عمل سيارات الإسعاف.

#الهلال الأحمر الفلسطيني #نابلس #مواجهات #قوات الاحتلال

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