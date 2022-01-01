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مصر تستضيف قمة المناخ في 2022

الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تستضيف قمة المناخ في 2022



القاهرة /سما/

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر المناخ رسمياً اليوم الجمعة، أن مصر تستضيف دورة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبلة 27 في شرم الشيخ في 2022.

وذكرت هيئة الـ (بي بي سي)، أن الأمانة العامة أعلنت أيضاً استضافة دولة الإمارات قمة المناخ 28 في عام 2023، موضحة أن ذلك يتزامن مع استعداد الإمارات للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة.
واشارت الهيئة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أكد في قمة المناخ 26 في غلاسكو، على أن مؤتمر المناخ 27 في مصر سيكون إفريقيا بحتا.
ورحبت وزيرة البيئة المصرية بجميع الأطراف للتلاقي العام المقبل في قمة المناخ 27 وتبادل الأفكار ومساعدة الدول النامية والافريقية والأكثر تضررا على البدء سريعا في إجراءاتها للمواجهة والتكيف.

#مصر #مؤتمر المناخ

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