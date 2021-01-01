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تحقيق اسرائيلي: إصابة عنصرين من وحدة الكوماندوز بنيران صديقة

الجمعة 12 نوفمبر 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق اسرائيلي: إصابة عنصرين من وحدة الكوماندوز بنيران صديقة



القدس المحتلة / سما /

 أكد بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "عنصرين من وحدة الكوماندوز أصيبا بجروح خطيرة، بنيران صديقة، في أيلول الماضي، في الضفة الغربية، أثناء اقتحامهما باحة منزل أحد المطلوبين".

وأشار إلى أن "المشتبه به أطلق النار على الجنود من باحة منزله فردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة".

وعُرض تحقيق في الأمر، على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، خَلُص إلى أن "الجنديين لم يبلغا رفاقهما بدخولهما إلى الفناء، حيث وقع إطلاق النار"، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشنت قوات الاحتلال، في 26 أيلول المنصرم، سلسلة من مداهمات الاعتقال في أنحاء الضفة الغربية لتفكيك خلية تابعة لحماس.

#الجيش الإسرائيلي #وحدة الكوماندوز #اسرائيل #اطلاق نار

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