الهباش يزور الأرشيف العثماني ودائرة الطابو بتركيا ويبحث سبل التعاون

رام الله / سما /

زار الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية والوفد المرافق له اليوم مقر الأرشيف العثماني ومقر دائرة الطابو التركية خلال زيارته المستمرة لجمهورية تركيا، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات الأرشفة والتوثيق .

واطلع الهباش خلال زيارته مقر الأرشيف العثماني على سير العمل والمخطوطات والوثائق التي يمتلكها الأرشيف العثماني، حيث أكد ان الأرشيف العثماني يحتوي على ارث تاريخي وديني مهم خاصة ما يتعلق منه بالمنطقة العربية وفلسطين على وجه الخصوص .

وأشاد الهباش خلال الزيارة بالتعاون المميز بين ادارة الأرشيف العثماني والمؤسسات الفلسطينية مما أدى الى تعزيز الرواية الفلسطينية الحقيقية لتاريخ فلسطين والقدس على وجه الخصوص، الأمر الذي كشف زيف وكذب الرواية الإسرائيلية التي تحاول دولة الاحتلال الترويج لها .

من جانبه قدم مدير دائرة الطابو والمسح العقاري في تركيا محمد زكي ادالي لقاضي القضاة شرحاً حول سير العمل في المؤسسة وطبيعة الوثائق والمخطوطات التي تحتوي عليها، مبدياً استعداد المؤسسة الكامل للتعاون مع دولة فلسطين بكل ما تمتلكه من وثائق ومخطوطات مما يساهم في حماية الأراضي الفلسطينية والممتلكات التي تسعى دولة الاحتلال لمصادرتها وسرقتها من أصحابها الشرعيين .

ورافق الدكتور محمود الهباش خلال الزيارة عميد مؤسسة احياء التراث والبحوث الإسلامية في ببت المقدس " ميثاق " خليل قراجة ومدير مكتب قاضي قضاة فلسطين حمزة دعنا وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا فائد مصطفى