"فدائي".. لعبة فيديو فلسطينية تثير قلق"إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديداً للعبة فلسطينية تحاكي عمليات ضد جنود إسرائيليين وتثير قلق تل أبيب.

وفي التفاصيل، قالت قناة "كان"، صباح اليوم الجمعة، إن لعبة فيديو جديدة اسمها "فرسان الأقصى" تحاكي عمليات كر وفر بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال، عنوانها "فدائي".

وأوضحت القناة أنّ اللعبة تعرض مواجهات بين عناصر من المقاومة الفلسطينية وجنود إسرائيليين، وإسقاط طائرات واقتحام مقار وهيئات إسرائيلية رئيسة، أهمها مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي "الموساد".

كذلك، أكدت أن اللعبة الفلسطينية الجديدة يفترض أن يتم تسويقها خلال الشهر المقبل، وهي تثير قلق ورعب "إسرائيل"، وخصوصاً أنها تشحذ الهمم الفلسطينية ضد "الجيش" الإسرائيلي، وتناقش فكرة أن "المقاومة ليست إرهاباً".