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البيت الأبيض يسخر من ترامب: لم يعد رئيساً!

الجمعة 12 نوفمبر 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يسخر من ترامب: لم يعد رئيساً!



واشنطن /سما/

تعرّض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للسخرية من البيت الأبيض، بعد أن أعلن أن مبعوثه السفير ريك غرينيل "يساعد في نزع فتيل التوترات بين صربيا وكوسوفو".  

وأصدر ترامب بياناً يوم أمس الخميس قال فيه إن غرينيل، السفير السابق لدى ألمانيا، قد زار الحدود بين البلدين (صربيا وكوسوفو) نيابةً عنه، وقال إن "الاتفاقات التي توسطت إدارتي فيها تاريخية ولا ينبغي التخلي عنها، فالكثير من الأرواح معرضة للخطر".

ورداً على بيان ترامب هذا، قال مسؤول في البيت الأبيض: "بعيداً عن خياله النشط للغاية، لم يعد دونالد ترامب رئيساً، وليس لديه أي مبعوث أو سفراء يمثلون الولايات المتحدة".

وشغل غرينيل منصب سفيراً لإدارة ترامب في ألمانيا من 2018 إلى 2020 قبل أن يصبح المبعوث الرئاسي الخاص لصربيا ومفاوضات كوسوفو للسلام.

وقد تم إلغاء هذا المنصب بعد أن خسر ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2020. 

#دونالد ترامب #البيت الابيض #الولايات المتحدة

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