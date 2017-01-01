تقرير: قراصنة إلكترونيين إيرانيين يهاجمون أهدافا في عدة دول من بينها إسرائيل والمغرب

القدس المحتلة / سما /

كشفت تحقيقات شركة “كلير سكاي سكيوريتي” الإسرائيلية المتخصصة في الأمن المعلوماتي، أن "مجموعة 'الهاكرز' الإيرانية تقوم باختراق شبكة الكمبيوتر الذي يستهدف مزودي الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي إسرائيل والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية، ووزارة للشؤون الخارجية بإفريقيا"، إضافة إلى "التجسس على مؤسسات حساسة داخل هذه الدول".

وحدد باحثين في الأمن السيبراني، في أيلول/سبتمبر و تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، مجموعة من الانشطة الجديدة التي تتعلق بـ "مجموعة 'Lyceum' سيئة السمعة، المعروفة أيضًا باسم "Hexane Spirline' ومقرها في إيران، التي تم تسليط الضوء عليها لأول مرة من قبل “Secureworks” عام 2019"، وفق ما نشره موقع "هسبريس" المغربي.

وتنشط المجموعة الإيرانية منذ عام 2017، وتستهدف "المنظمات في القطاعات ذات الأهمية الوطنية الإستراتيجية، بما فيها مؤسسات النفط والغاز ومقدمي خدمات الاتصالات، ووسعت أهدافها لتشمل مقدمي خدمات الإنترنت والوكالات الحكومية".

وتعد شركات الاتصالات ومزودو خدمات الإنترنت أهدافًا عالية المستوى للعاملين في مجال التجسس السيبراني، إذ إنها "توفر الوصول إلى العديد من المنظمات والمشتركين"، إضافة إلى أنه "يمكنها استخدام الشركات في هذه الصناعات من قبل الجهات المهددة أو رعاتها لمراقبة الأشخاص محل الاهتمام".

كما أن جمعيات التمويل الأصغر مطلوبة أيضًا بشكل كبير بعد الأهداف الأولى، إذ إن لديها "معلومات قيمة عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية ونظرة ثاقبة على المعاملات المستقبلية".