أبو الغيط: يجب أن تبقى القضية الفلسطينية في الأولوية رغم أزمات المنطقة

القاهرة /سما/

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى في الأولوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حتى في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أبو الغيط، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، على هامش أعمال قمة باريس حول الوضع في ليبيا.

وشدد على أهمية حث إسرائيل للعودة إلى التفاوض الجدي في إطار عملية سلام حقيقية وفقا للمرجعيات الدولية.

وحذر أبو الغيط من خطورة قبول الطرح الإسرائيلي بالاكتفاء بتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين كجزء من إدارة الصراع وليس حله، لافتا إلى أن هذا الطرح مصيره الفشل ولن يقبل به العرب أو الفلسطينيون .