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الحراك الفلسطيني الموحد يعلن مقاطعة انتخابات الهيئات والمجالس المحلية

الجمعة 12 نوفمبر 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحراك الفلسطيني الموحد يعلن مقاطعة انتخابات الهيئات والمجالس المحلية



رام الله / سما /

أعلن الحراك الفلسطيني الموحد يوم الجمعة، مقاطعته لانتخابات المجالس والهيئات المحلية، "نظراً لقيام السلطة الحاكمة بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت من المفترض أن يتم إجراؤها بتاريخ 22/5/2021 والرئاسية بتاريخ 31/8/2021  .

وطالب الحراك في بيان له، السلطة الحاكمة بالالتزام بتعهداتها بإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) لإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح وإنهاء 14 عاما من الانقسام السياسي بين شقي الوطن .

وأوضح البيان أن قرار الحراك جاء "إيماناً منا بحق الشعب الفلسطيني باختيار من يمثله داخلياً وخارجياً بكافة المستويات وايماناً منا بحق شعبنا باختيار ممثلين عنه لإدارة شؤونه الداخلية" .

#الحراك الفلسطيني الموحد #انتخابات الهيئات المحلية

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