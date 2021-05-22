الحراك الفلسطيني الموحد يعلن مقاطعة انتخابات الهيئات والمجالس المحلية

رام الله / سما /

أعلن الحراك الفلسطيني الموحد يوم الجمعة، مقاطعته لانتخابات المجالس والهيئات المحلية، "نظراً لقيام السلطة الحاكمة بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت من المفترض أن يتم إجراؤها بتاريخ 22/5/2021 والرئاسية بتاريخ 31/8/2021 .

وطالب الحراك في بيان له، السلطة الحاكمة بالالتزام بتعهداتها بإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) لإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح وإنهاء 14 عاما من الانقسام السياسي بين شقي الوطن .

وأوضح البيان أن قرار الحراك جاء "إيماناً منا بحق الشعب الفلسطيني باختيار من يمثله داخلياً وخارجياً بكافة المستويات وايماناً منا بحق شعبنا باختيار ممثلين عنه لإدارة شؤونه الداخلية" .