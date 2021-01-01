بدران: المشاركة الواسعة في جنازة قبها استفتاء على نهج المقاومة

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن جنازة القائد الوطني وصفي قبها، رحيل يليق بالعظماء الكبار، والمهندس وصفي واحد منهم.

وأضاف بدران في تصريح صحفي الجمعة، أن المشاركة الجماهيرية الواسعة في جنازة قبها تؤكد مكانه عند الناس، مبينا أنها استفتاء على نهج المقاومة، والتفاف واضح وظاهر حول الرجال الصادقين من أهل التضحية والفداء.

ولفت إلى أن ذلك دليلا على أن الضفة كما غزة والداخل والشتات فيها من الأخيار والأحرار والمقاومين ما يبشر بالخير، رغم سوداوية الحالة الوطنية.

وأوضح بدران أن مختلف شرائح شعبنا كانت موجودة ومن كل المناطق ومختلف الأعمار، تعبر عن محبتها واحترامها للأخ وصفي.

وأكد أن ذلك موقف يستحقه بجدارة، ومكانة هو أهل لها، منوها أنه في رحيله يترك بصمة إضافية في العمل الوطني الجماعي الوحدوي كما كان في حياته.