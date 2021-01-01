  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدران: المشاركة الواسعة في جنازة قبها استفتاء على نهج المقاومة

الجمعة 12 نوفمبر 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران: المشاركة الواسعة في جنازة قبها استفتاء على نهج المقاومة



غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن جنازة القائد الوطني وصفي قبها، رحيل يليق بالعظماء الكبار، والمهندس وصفي واحد منهم.

وأضاف بدران في تصريح صحفي الجمعة، أن المشاركة الجماهيرية الواسعة في جنازة قبها تؤكد مكانه عند الناس، مبينا أنها استفتاء على نهج المقاومة، والتفاف واضح وظاهر حول الرجال الصادقين من أهل التضحية والفداء.

ولفت إلى أن ذلك دليلا على أن الضفة كما غزة والداخل والشتات فيها من الأخيار والأحرار والمقاومين ما يبشر بالخير، رغم سوداوية الحالة الوطنية.

وأوضح بدران أن مختلف شرائح شعبنا كانت موجودة ومن كل المناطق ومختلف الأعمار، تعبر عن محبتها واحترامها للأخ وصفي.

وأكد أن ذلك موقف يستحقه بجدارة، ومكانة هو أهل لها، منوها أنه في رحيله يترك بصمة إضافية في العمل الوطني الجماعي الوحدوي كما كان في حياته.

#حركة حماس #حسام بدران #وصفي قبها

الأكثر قراءة اليوم

الرئاسة: "عُرض علينا القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بدون القدس مقابل مليارات الدولارات"

واشنطن تكشف أهم الملفات التي ستبحثها "ليندا توماس جرينفيلد" في رام الله واسرائيل

غزة : وفاة شاب في ظروف غامضة والشرطة تحقق

أسعار صرف العملات

مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين (فيديو

الاعلام العبري : جيش الاحتلال يدخل سورية ويفجر نقطة مراقبة

بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات

الأخبار الرئيسية

20211112101224

ضابط أسرائيلي كبير ينفي "أنباء" امتناع سائقي شاحنات عرب عن العمل أثناء العدوان

4 وفيات و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و277 حالة تعافٍ في فلسطين

حسين الشيخ ينفي تحويل اسرائيل نصف مليار شيكل الى السلطة الفلسطينية

ضباط بالجيش الإسرائيلي : الحرب مسألة وقت و 3 أسباب لحالة الهدوء الحالية ..

معبر-إيرز

معاريف : الانتهاء من مخطط لإقامة منطقة صناعية مشتركة لإسرائيل وغزة وهذا موقعها ..

الاتصالات الفلسطينية