الجهاد الإسلامي: جنود سرايا القدس قابضون على الزناد.. ورحيل القادة لا يزيد البناء إلا قوة وصلابة

غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أن مراهنة العدو على إضعاف الحركة وجناحها العسكري عقب اغتيال القائد بهاء أبو العطا، مراهنة فاشلة، مبينةً أن الميدان أثبت أن رحيل القادة لا يزيد البناء إلا قوة وصلابة وإصرارا على مواصلة الطريق.

وقالت الحركة في بيان لها في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد عضو المجلس العسكري لسرايا القدس، قائد المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا، ومعركة صيحة الفجر: "إن مسيرة الإعداد والتجهيز، لم تزل مستمرة بوتيرة أعلى وأوسع، لا يوقفها اغتيال، ولا يرهبها تهديد ولا حصار، وإن إيماننا بالمقاومة خيارا لإزالة الاحتلال يزداد يوما بعد يوم".

وشددت على أن جنود سرايا القدس، لم يزالوا قابضين على الزناد، سائرين على الدرب، محافظين على العهد، حتى تحرير الأرض والمقدسات والأسرى.

وأضافت "إن سرعة الرد على اغتيال القائد بهاء أبو العطا، بقصف العمق الصهيوني بمئات الصواريخ، وإطلاق معركة صيحة الفجر، شاهد على مدى جهوزية مجاهدي سرايا القدس وكافة مجاهدي شعبنا لرد الصاع صاعين".

وأبرقت الجهاد الاسلامي بالتحية لشهداء وجرحى معركة صيحة الفجر ولعائلاتهم الصابرة المحتسبة، ولكل أبناء شعبنا الذين وقفوا سنداً للمقاومة، وأثبتوا أنهم على قدر عالٍ من المسئولية.

ووجهت التحية للأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وخاصة بالذكر المضربين عن الطعام الذين مضى على معركتهم مدة طويلة، في مواجهة صلف وتعنت السجان.