التجارب الصاروخية للمقاومة الفلسطينية في غزة تقلق اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

تشكل التجارب الصاروخية التي تجريها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هاجساً لقيادة الجيش الإسرائيلي من تسارع تعاظم القوة الصاروخية للفصائل وتحديدًا حركة حماس.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس كثف من تجاربه الصاروخية تجاه البحر في إطار التطوير المستمر على مدى ودقة الصواريخ.

من جانبه، قال موقع "والا" العبري إن "الجناح المسلح لحركة حماس أطلق صباح اليوم صواريخ تجريبية تجاه البحر، وهي المرة الثانية خلال الأسبوع، والرابعة في الشهر الماضي.

بدورها ذكرت صحيفة "يديعوت" العبرية، أنه "بات من الواضح أن عملية "المترو" ضد أنفاق المقاومة في غزة خلال العملية العسكرية الأخيرة، قد فشلت".

وأضافت الصحيفة أن "الاستخبارات الإسرائيلية لم تقم بتقييم نوايا حماس التي افتتحت الجولة بإطلاق صواريخ على منطقة القدس، ويجب أن نتذكر أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية بما في ذلك غوش دان تعرضت لهجوم صاروخي شديد خلال هذه العملية".