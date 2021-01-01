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فتح تنظم عرضا عسكريا حاشدا في بيت لحم بذكرى استشهاد ابو عمار

الجمعة 12 نوفمبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تنظم عرضا عسكريا حاشدا في بيت لحم بذكرى استشهاد ابو عمار



بيت لحم / سما /

 نظمت حركة فتح اقليم بيت لحم عرضا عسكريا لعشرات الملثمين من كتائب شهداء الاقصى بحسب بيان صدر عنها وقد جاب الملثمون الذين تسلحوا بالاسلحة الرشاشة شوارع المدينة وسط حضور جماهيري لافت ورفع هؤلاء صور الرئيس ابو عمار والاعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها العديد من العبارات من بينها “لن ننسى ولن نغفر”،” استشهاد القائد ابو عمار مفصل هام في تريخ شعبنا”، “من اغتال ابو عمار لن يغتال القضية”.

وقال محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد ان شعبنا الفلسطيني لا ولن ولم ينسى الرمز ابو عمار وهو يؤكد من خلال فعاليات نضالية متعددة وفاءه للشهيد الراحل ابو عمار المؤسس والقائد العام وهو الرئيس الوحيد الذي يواظب شعبه على احياء ذكرى وفاته ورحيله كما يتذكر شعبنا الفلسطيني ياسر عرفات لانه التصق بالشعب واحبه شعبه وسيبقى شعبنا وفيا لنضاله ولثورته من اجل اقامة الدولة وعاصمتها القدس.

واشار امين سر فتح اقليم بيت لحم محمد المصري الى ان هذه الفعالية تاتي في ظروف نحن فيها بامس الحاجة الى الشهيد الرمز ابو عمار مشيرا الى ان هذه الفعاليات كانت فعاليات متعددة من اجل احياء الفكرة والبذرة والارث المتمثل بحياة و وطن عادل ومستقل وهي فكرة نسعى لتوريثها لابناء شعبنا

واكد المصري ان هذه الفعاليات تمثل الحفاظ على هذا الارث الوطني والنضالي وهو لا يتمثل بحدود دولة او مؤسسة بل هو في النفسيات والمعنويات التي صمدت وستصمد رغم كل ما نحن فيه.

واشار المصري الى ان ارث وحلم ابو عمار يقوم على اساس اقامة دولة الحرية والعدل والكرامة وبالتالي لا بد من نقل هذا الارث لابناء شعبنا واجياله القادمة ف يظل كل الهجمات والمؤامرات للنيل من القيادة الفلسطينية تاريخا وحاضرا ومستقبلا.
وقال اننا بتنظيم هذا العرض جئنا لنقول ان فتح باقية على العهد عهد الشهيد وعهد الكفاح المسلح وفتح ستبقى حامية لمشروع شعبنا في التحرر والعودة والاستقلال.

كما تخلله كلمة للمبعدين تاكيدا على الوفاء والبقاء على العهد الذي قطعه شعبنا لفلسطين وللشهيد ابو عمار القائد الرمز والبطل الذي ما يزال باق فينا مشددا على ان شعبنا سيواصل النضال حتى تحرير ارضنا.

#حركة فتح #بيت لحم #كتائب شهداء الاقصى #ذكرى استشهاد ابو عمار

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