يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

القدس المحتلة / سما /

شارك عدد من أهالي مدينة يافا، ظهر اليوم، في صلاة جمعة حاشدة بحديقة الغزازوة احتجاجا على التضييق في الأرض والمسكن ومخططات الاقتلاع والتهجير لعائلات عربية من قبل السلطات الإسرائيلية.

ونظمت وقفة احتجاجية، بعد الصلاة، ضد سياسة وممارسات السلطات الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاع وتهجير أهالي يافا العرب، بمبادرة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن والهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا الأهالي.

ورفع المتظاهرون أعلاما كتب عليها “يافا عربية” و”لن تخروجنا من بيوتنا” وشعارات أخرى ضد شركات الإسكان الإسرائيلية التي تحاول ترحيل مئات العائلات العربية من يافا.

يذكر أن عائلة فريدة نجار نصبت خيمة اعتصام في حديقة الغزازوة احتجاجا على تفاقم أزمة السكن في المدينة.