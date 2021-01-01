بيت جالا :مهرجان خطابي وفني في ذكرى ابو عمار

بيت لحم / سما /

نظمت حركة فتح في مدينة بيت جالا مهرجانا جماهيريا لإحياء الذكرى ال17 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات وقد شارك في احياء الذكرى شخصيات وطنية وأسرى محررين والأجهزة الأمنية والأمن الوطني والشرطة والقوى الوطنية في بيت جالا وبيت لحم وأمناء سر المناطق وجموع غفيرة من المواطنين من بينهم محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد والعقيد ابراهيم العبسي نائب مدير عام شرطة محافظة بيت لحم والعقيد اكرم ابو الحلاوة ونائب مدير شرطة بيت جالا المقدم اسماعيل الطميزي والوزير عيسى قراقع وأمين سر الإقليم محمد المصري ومدير نادي الأسير عبدالله زغاري ورئيس تجمع اسر الشهداء عامر ضراغمة ورئيس مركز فلسطين للاعلام العميد الياس خير والمحامي فريد الاطرش والاسيرين المحررين خالد الازرق ورمزي ابو زر وممثلي قيادة الجبهة الشعبية في بيت جالا الأسير المحرر وليم الشاعر وعبده الهودلي وقيادة حركة فتح في المدينة وجيه عبد ربه مسؤول لجنة المساجد وعيسى علان مدير عام مؤسسة انقاذ الطفل وخضر عوض والناطق الرسمي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه محمود ابو الامين ووليد الخطيب وعماد عبد العزيز وحنا العلام عضو نقابة المهندسين وخالد عزات عضو بلدية بيت جالا وخالد قفطان ابراهيم القربي احمد ابو المعتصم زياد بشير وسعدي حميدان ويوسف الطرح واعضاء اللجنة التنظيمية ولجنة الشبيبة ومنسقها.



وكانت أولى الفقرات قراءة آيات من الذكر الحكيم قام بتلاوتها الأسير المحرر والجريح محمد بشير وثم السلام الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وثم رحب عريفي الحفل ميخائيل عوض الزهرة وليان حميدة بالحضور .

والقى الوزير عيسى قراقع كلمة بهذه المناسبة حيا فيها روح الشهيد ياسر عرفات ومواقفه الوطنية الراسخة برسوخ اشجار وجبال وشعب فلسطين وثم قدمت شبيبة بيت جالا فقرة دبكة وألقى كلمة القوى الوطنية في بيت جالا سامر جواريش كما ألقى امين سر الإقليم محمد المصري كلمته وقدمت الطفلة ميسا نضال عايش خاطرة عن ابو عمار

وألقى الشبل ابراهيم سعدي حميدان قصيدة عن ابو عمار وثم ألقت الزهرة ليان عيسى حميدة خاطرة اخرى.

وقال محمد حميدة / الزغلول امين سر فتح بمدينة بيت جالا ان الفعاليات الوطنية في بيت جالا تحي اليوم هذه الذكرى الحزينة برحيل القائد والرمز ابو عمار ياسر عرفات مشددا على ان من يحيون الذكرى هم الجيل الشاب مما يشير الى عدة رسائل اهمها ان ياسر عرفات ونضالاته خالدة في نفوس وعقول ابناء شعبنا حتى اولئك الذين لم يعايشوه.

واشار حميدة الى ان من ابرز رسائل الفعاليات في الذكرى ال17 لرحيل ابو عمار هي ان شعبنا الفلسطيني سيبقى وفيا لدماء وتضحيات كل شهداء فلسطين وعلى راسهم الزعيم الخالد ياسر عرفات وانه لن يحيد ولم يكل حتى تحقيق الاهداف التي انطلق من اجلها مفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة الا وهي اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.