سلمان يطلع وفدا من الاشتراكية الدولية على الأوضاع العامة لمدينة بيت لحم

بيت لحم / سما /

أطلع رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وفدا من المؤسسة الاشتراكية الدولية برئاسة الأمين العام برونو جونسالفيس، على الأوضاع العامة للمدينة واستعداداتها لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة.

ووضع سلمان خلال الاجتماع الذي جرى في مقر البلدية، بحضور أمين سر حركة فتح اقليم بيت لحم محمد المصري، ومسؤول مجالس الطلبة في الجامعات حسن فرج، و18 شخصا يمثلون 18 دولة، في صورة المشهد الواقعي للمدينة أمام العوائق التي يفرضها الاحتلال والمعاناة اليومية وأثرها على حياة المواطن.

ورحب سلمان بالوفد، متمنيا لهم زيارة مثمرة في دراسة الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي، معبرا عن العوائق التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني من حرية التنقل وقيوده على المياه والكهرباء، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي ساهمت في تسليط الضوء على الجانب الفلسطيني.

من جانبه، قال برونو جونسالفيس إن هذه الزيارة تأتي بهدف اجراء دراسة لواقع معاناة الشعب الفلسطيني، معربا عن قلقه اتجاه ما شاهده ولمسه من معاناة يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعمه للشعب الفلسطيني.