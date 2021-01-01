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نحو 4500 مواطن تنقلوا عبر معبر رفح البري الأسبوع الماضي

الجمعة 12 نوفمبر 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نحو 4500 مواطن تنقلوا عبر معبر رفح البري الأسبوع الماضي



غزة / سما /

 أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تنقل 4484 مواطنًا عبر معبر رفح البري مع مصر، خلال الأسبوع الماضي من (السابع حتى الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني 2021 الجاري).

وبحسب الهيئة، فإن إجمالي عدد المواطنين المسافرين الذين غادروا القطاع بلغ (2638)، في حين بلغ إجمالي العائدين (1846).

وأرجعت السلطات المصرية خلال نفس الفترة (156) مواطنًا بعدم منعهم من السفر لأسباب غير معلنة.

ويتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويعاد فتحه يوم الأحد ليعمل باقي أيام الأسبوع.

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #وزارة الداخلية #قطاع غزة

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