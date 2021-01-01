اسرائيل ستبدأ بحملة لتطعيم للأطفال خلال اسبوعين

القدس المحتلة / سما /

اعلنت الصحة الإسرائيليّةـ انه من المرجح ان تبدأ عملية تطعيم الأطفال ضد كورونا في غضون أقل من اسبوعين، وسيتم إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور ثلاثة أشهر على تلقيهم الجرعة الأولى.

وهذا بحسب بحث اظهر ان كمية الاجسام المضادة للفيروس أعلى في هذا الحال مقارنة مع كميتها في حال منح الجرعتين بفارق ثلاثة أسابيع، ومن المتوقع ان تبت لجنة اللقاحات في هذه المسالة الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، في أول تعليق منه على موضوع تطعيم الأطفال في إسرائيل: "لا داعي لترك أطفالنا بدون حماية. ولا داعي إطلاقًا لأن يصاب أحد الأطفال ثم ينقل العدوى إلى غيره".