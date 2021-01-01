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إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 12 نوفمبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية / سما /

 أصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت بدعوة من حركة فتح إحياء للذكرى السابعة عشر لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان مما ادى لاصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الذي تواجد في البلدة.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الذين تصدوا للجنود من مسافة قريبة وتمكنوا من منعهم من اقتحام البلدة رغم محاولاتهم نصب كمائن للشبان دون تسجيل اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة واسعة من ابناء البلدة الذين حملوا صور الشهيد ياسر عرفات ورددوا الشعارات الوطنية التي أكدت على استمرار نهج المقاومة حتى إنهاء الاحتلال.

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