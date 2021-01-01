4 وفيات و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و277 حالة تعافٍ في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات، و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و277 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، جنين (2).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت كما يلي: طوباس (7)، الخليل (37)، ضواحي القدس (3)، بيت لحم (12)، جنين (14)، رام الله والبيرة (13)، طولكرم (5)، أريحا والأغوار (2)، نابلس (7)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (146)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3066 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (3)، الخليل (37)، ضواحي القدس (4)، بيت لحم (27)، جنين (12)، رام الله والبيرة (32)، طولكرم (2)، أريحا والأغوار (4)، نابلس (6)، قلقيلية (2)، سلفيت (1)، قطاع غزة (147).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 82 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن جرعات التطعيم التي أعطيت للمواطنين، أوضحت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,726,565 جرعة، من بينها 1,975,970 في الضفة، و750,595 في قطاع غزة.