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حسين الشيخ ينفي تحويل اسرائيل نصف مليار شيكل الى السلطة الفلسطينية

الجمعة 12 نوفمبر 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ ينفي تحويل اسرائيل نصف مليار شيكل الى السلطة الفلسطينية



رام الله / سما /

نفى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، حصول دولة فلسطين على قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، "نؤكد أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الاسرائيلية، ولا صحة لما تم ترويجه من بعض وسائل الإعلام".

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية،زعمت اليوم الجمعة، أن إسرائيل حولت نصف مليار شيكل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لصالح السلطة الفلسطينية، من الأموال “المجمدة” والتي تخصم من قبل وزارة الجيش الإسرائيلي بحجة دفعها لعوائل الشهداء وللأسرى وذويهم.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك الإجراء تبين من خلال تقرير رسمي أرسلته السلطة الفلسطينية إلى الدول الغربية، مشيرةً إلى أن تلك الأموال تم نقلها للسلطة إلى جانب أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة.

وبررت وزارة الجيش الإسرائيلي، بأن تلك الأموال هي عبارة “قرض”، وأن مصدره بالأساس الأموال التي تخصم من السلطة الفلسطينية وليس من أموال ضرائب الإسرائيليين، وأنه سيتم إعادة تحصيلها من الضرائب التي تجمع لصالح السلطة.

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