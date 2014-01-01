عائلة غولدين : غانتس أكد أن لديهم مسائل أمنية أكثر أهمية من هدار

القدس المحتلة / سما /

هاجمت عائلة الأسير الإسرائيلي لدى حماس في غزة هدار غولدن، القيادة الإسرائيلية واتهمتهم بالكذب والخداع.



وقال تسور غولدين شقيق هدار: "لن أنسى كذب بن شبات ونتنياهو قبل عامين أمام عائلتي بعدما قطعا وعدا بأن العمال من غزة لن يدخلون إسرائيل، ولكن حصل العكس".



وأضاف "لن أنسى صورة رجال يرتدون الزي العسكري بقيادة رئيس شعبة العمليات في لقاء مع مسؤولين مصريين هذا الأسبوع دون حل لجنودهم الأسرى في غزة".



فيما هاجم تسور وزير الجيش بيني غانتس، والذي اتهمه بتغافل قضية هدار، وتبع "لن أنسى صوت والدتي هذا الأسبوع تروي لنا بعدما عادت من لقاء مع غانتس الذي كان رئيسا للأركان خلال حرب 2014 وترك هدار في غزة، أخبرها خلال اللقاء أن لديه مسائل أمنية أكثر أهمية من إعادة أخي من غزة".