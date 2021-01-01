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بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات

الجمعة 12 نوفمبر 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات



وكالات

وثق مقطع فيديو متداول استعراضا عسكريا لعدد من المجندات السعوديات أمام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.وأظهر الفيديو إحدى المجندات وهي تؤدي التحية العسكرية أمام الأمير قائلة: "بأمرك سيدي"، قبل أن يبدأ العرض العسكري.

وكان وزير الداخلية قد تفقد سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ودشن عددا من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية، فتح باب القبول والتسجيل أمام الإناث في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، برتبة "جندي".

وأوضحت الوزارة أن "استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداء من السبت الساعة الـ10 صباحا بتاريخ 1443/4/8 حتى الخميس الساعة الـ10 صباحا بتاريخ 1443/4/13 عبر منصة (أبشر – توظيف)".

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