منظومة إسرائيلية جديدة لاعتراض التهديدات الجوية بواسطة الأشعة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أمس الخميس، أن شركة الصناعات الجوية طوّرت نظامًا دفاعيًا جديدًا أطلقت عليه اسم "سكوربيوس"، لاعتراض التهديدات الجوية بواسطة الأشعة الإلكترونية.



وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن النظام الدفاعي يستطيع استخدام الحزم الكهرومغناطيسية لتحديد وضرب مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية على ترددات مختلفة ونطاقات تتراوح من عشرات إلى مئات الكيلومترات.



وتتميز المنظومة الجديدة بقدرتها على التمييز بين أهداف العدو والأهداف الصديقة، كما أنها قادرة على مسح مجال جوي كبير وإطلاق شعاع هجومي من شأنه أن "يعمي" الصاروخ أو الطائرة بدون طيار أو المقاتلة أو طائرة العدو الشراعية، دون الخلط بينها وبين الطائرات الأخرى في المنطقة، وفق الصحيفة.



وأضافت الصحيفة، أن من بين التقنيات التي تم التحكم بها تقنية "الحزم المتعددة" التي تحدق في الفضاء وتطلق عند الحاجة حزم الهجوم الضيقة.



وتبرز فاعلية نظام "سكوربيوس" في مواجهة صواريخ العدو المتقدمة من الأنظمة المضادة للطائرات، مثل S-300 وS-400 المصنوعة في روسيا والمنتشرة في سوريا، خاصة تلك المتعلقة بالجيل الخامس.



وبحسب الصحيفة فإن هذه المنظومة تخدم بنجاعة تامة حاجات الطيارين المقاتلين ضد أهداف في سوريا حيث تدور معارك جوية حقيقية ضد عشرات الصواريخ السورية المضادة للطائرات، في الوقت الذي تنتشر فيه عشرات الطائرات المدنية غير المنخرطة بالعملية الحربية.