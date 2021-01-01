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الزوجان الإسرائيليان المعتقلان في تركيا يصلان إسرائيل اليوم

الجمعة 12 نوفمبر 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزوجان الإسرائيليان المعتقلان في تركيا يصلان إسرائيل اليوم



القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤول تركي لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن الزوجين الإسرائيليين ناتالي وموردي فاكنين اللذين اعتقلا في تركيا، سيصلان إلى إسرائيل اليوم.

 
وسيمثل الزوجان الإسرائيليان اللذان اعتُقِلا في تركيا خلال الأسبوع الجاري أمام قاضٍ في المحكمة التركية اليوم الجمعة، وبحسب تقارير إعلامية تركية، من المتوقع أن تعلن المحكمة ترحيلهم إلى إسرائيل.
 
وكان الزوجان سافرا إلى تركيا لقضاء إجازة، لكن تم القبض عليهما بعد ذلك خلال رحلة بحرية في اسطنبول مع أفراد من العائلة للاشتباه في تصويرهم مجمع قصر أردوغان، وبعد أن بعثت الزوجة الصور إلى مجموعة عبر تطبيق "واتساب" إلى عائلتها دون أن تعرف أنه يحظر عليها تصوير المكان".
 
يُشار إلى أن الزوجين من سكان مستوطنة موديعين وسط البلاد، وقد خرجا لقضاء رحلة بمناسبة عيد ميلاد في تركيا، وكان من المفترض أن يعودا إلى إسرائيل الثلاثاء، وبعد استيضاح العائلة عرفوا أنه تم اعتقالهم بعد قيام الزوجة بتصوير قصر أردوغان، وعلى ما يبدو السيدة لم تكن تدرك أن تصوير بيت أردوغان مخالف للقانون، وبسبب ذلك تم اعتقال الاثنين.

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