الصحة في غزة : وفاتان و146 إصابة جديدة بكورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 795 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 147 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 185563، بينهم 2382 حالة نشطة، و181569 حالة تعافٍ و1612 حالات وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 86، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 60.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 490258.