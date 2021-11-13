اجواء غائمة جزئيا

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا خريفيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ،الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة:يكون الجو باردا نسبيا الى بارد ، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2021/11/13 يكون الجو غائما وجافا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2021/11/14 يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وجافا و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ،الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/11/15 يكون الجو غائما وجافا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.