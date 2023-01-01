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الاعلام العبري : جيش الاحتلال يدخل سورية ويفجر نقطة مراقبة

الخميس 11 نوفمبر 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : جيش الاحتلال يدخل سورية ويفجر نقطة مراقبة



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر عبرية عن دخول قوات برية اسرائيلية الى الاراضي السورية خلال الهجوم الاخير على سورية.

وتحت عنوان "سمح بالنشر" قالت القناة 20 العبرية ان "ليلة الهجوم الأخير المنسوب لإسرائيل على سوريا، دخلت قوات برية إسرائيلية الأراضي السورية وقامت بتفجير مبنى كانت حوله شكوك بأنه نقطة مراقبة للجيش السوري، ومكان آخر يستخدم كمخزن أسلحة."

وأصيب جنديان سوريان بجروح، مساء الإثنين الماضي، في عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان نفذ من اتجاه شمال بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها، مضيفا أن جنديين أصيبا إضافة لبعض الخسائر المادية.

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