غزة: مدير عام الشرطة يُطلع عدداً من الصحفيين على أهم إنجازات الشرطة

غزة /سما/

أطّلع مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح عدداً من الصحفيين على أهم إنجازات الشرطة خلال لقائه بنخبة من الإعلاميين والصحفيين في مكتبه بالمديرية العامة للشرطة اليوم .

وعرض اللواء صلاح أبرز الإصلاحات التطويرية التي قام بها جهاز الشرطة التي من شأنها تقديم خدمة أفضل للجمهور .

كما وقدّم اللواء صلاح رؤية جهاز الشرطة في معالجة العديد من القضايا وآلية حل المشكلات ورد الحقوق لأصحابها ، مبيناً ان جهاز الشرطة قام بالعديد من الإجراءات تهدف لحفظ الأمن والسكينة العامة .

واستمع اللواء صلاح لعدد من التساؤلات التي قدمها الصحفيون والتي لها علاقة بتطوير العمل الشرطي بما يخدم المصلحة العامة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .