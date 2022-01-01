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غزة: مدير عام الشرطة يُطلع عدداً من الصحفيين على أهم إنجازات الشرطة

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مدير عام الشرطة يُطلع عدداً من الصحفيين على أهم إنجازات الشرطة



غزة /سما/

أطّلع مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح عدداً من الصحفيين على أهم إنجازات الشرطة خلال لقائه بنخبة من الإعلاميين والصحفيين في مكتبه بالمديرية العامة للشرطة اليوم .

وعرض اللواء صلاح أبرز الإصلاحات التطويرية التي قام بها جهاز الشرطة التي من شأنها تقديم خدمة أفضل للجمهور . 

كما وقدّم اللواء صلاح رؤية جهاز الشرطة في معالجة العديد من القضايا وآلية حل المشكلات ورد الحقوق لأصحابها ، مبيناً ان جهاز الشرطة  قام بالعديد من الإجراءات تهدف لحفظ الأمن والسكينة العامة . 

واستمع اللواء صلاح لعدد من التساؤلات التي قدمها الصحفيون والتي لها علاقة بتطوير العمل الشرطي بما يخدم المصلحة العامة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .

#الشرطة الفلسطينية #اللواء محمود صلاح #قطاع غزة

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