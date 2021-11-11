  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عبد الفتاح البرهان يشكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا في السودان

الخميس 11 نوفمبر 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الفتاح البرهان يشكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا في السودان



الخرطوم /سما/

شكل الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني مجلس سيادة انتقاليا جديدا في السودان، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ اطاحة عمر البشير في العام 2019، بحسب ما أعلن الخميس التلفزيون الرسمي.

وأكد التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

وفي وقت لاحق، أدى البرهان “اليمين الدستورية”، رئيسا للمجلس، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وقال البيان: “أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن، مساء اليوم، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، أمام عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء”.

وكان البرهان انقلب في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/اكتوبر على شركائه المدنيين وأعلن حل كل المؤسسات الانتقالية متعهدا تشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.

ويضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين الى قوى الحرية والتغيير.

وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي الى حين اجراء “مزيد من المشاورات”، وفقا للتفزيون السوداني.

وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل الانقلاب، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لاعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة الى مطالبهم.

#السودان #عبد الفتاح البرهان #الجيش السوداني #انقلاب عسكري #الحكومة السودانية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن امتلاك المقاومة كنز استخباري و أمني وحقيقة نجاح تكتيك الرشقات الصاروخية

صحيفة: هذه أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بيان توضيحي بشأن موعد صرف رواتب العسكريين المتقاعدين

صحيفة عبرية: دولة خامسة تلتحق بقطار التطبيع مع "اسرائيل"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الدولار يقفز عالميا إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا وينخفض إسرائيليا

يديعوت: هذا ما سجلته حماس و"إسرائيل" بعد نصف عام من "حارس الأسوار"

الأخبار الرئيسية

الرئاسة: "عُرض علينا القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بدون القدس مقابل مليارات الدولارات"

حماس

ميخائيل ميلشتاين: بمرور نصف سنة على “حرب غزة”.. حماس “تجدد اللعبة” وإسرائيل تفقد الاستراتيجية

إعلام إسرائيلي يكشف كواليس عملية إسقاط طائرة مسيرة لحماس في بحر غزة

الملك

وزير الاستخبارات الإسرائيلي السابق: "الأردن هي الدولة الفلسطينية" (فيديو)

996325

واشنطن تكشف أهم الملفات التي ستبحثها "ليندا توماس جرينفيلد" في رام الله واسرائيل

الاتصالات الفلسطينية