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مديرية تربية قباطية تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات

الخميس 11 نوفمبر 2021 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرية تربية قباطية تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات



جنين /سما/

 أطلقت مديرية التربية والتعليم في قباطية جنوب جنين، اليوم الخميس، فعاليات "أسبوع الوفاء والاستقلال"، وأحيت الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات في مدرسة بنات ميثلون الثانوية .

وحضر الفعاليات مساعدا محافظ جنين منصور السعدي وأحمد القسام، وممثلون عن بلدية ميثلون وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم جنين، واللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين، ومدراء وممثلون عن العديد من المؤسسات المدنية والأهلية والأمنية، واتحاد المعلمين ومجلس أمهات الطالبات، ومدراء مدارس منطقة ميثلون التعليمية وعدد من موظفي مديرية التربية والتعليم في قباطية وأسرة مدرسة بنات ميثلون الثانوية.

ورفع المشاركون صور الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ويافطات خُطت فوقها عبارات عكست روح الوفاء له، كما ارتدوا الكوفية الفلسطينية في إشارة اعتزاز بتاريخه النضالي.

وأثنت مديرة التربية والتعليم في جنين وقباطية سلام الطاهر، على جهود أسرة المدرسة وكل من دعم هذه الفعاليات النضالية، مشيدةً بإبداع الطالبات والطلاب في أداء العديد من الفقرات الفنية، والتي تعبر عن حبهم وإنتمائهم لفلسطين ورموزها وعلى رأسهم القائد الرمز الشهيد أبو عمار .

وأكدت ضرورة ترسيخ رموز القضية الفلسطينية في أذهان الطلبة، مشيرةً إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزّز الانتماء الوطني.

وتخلل الفعاليات العديد من الكلمات والفقرات الفنية والوطنية، وافتتاح المعرض الوطني والتراثي والفني.

#التربية والتعليم #بلدة قباطية #ذكرى استشهاد ابو عمار

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