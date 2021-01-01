السفير الرفاعي يلتقي وزير الخارجية السوري

دمشق /سما/

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية السورية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس.

وأطلع الرفاعي الوزير المقداد على آخر التطورات الفلسطينية على الصعيدين الميداني والسياسي، وتحديدا ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، والمتمثلة في مخططات التهجير القسري لأهالي الشيخ جراح وسلوان، وتجريف المقبرة اليوسيفية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، وغيرها من الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة وكافة الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرفاعي على تمسك شعبنا وقيادته بالثوابت الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

بدوره، أكد الوزير المقداد موقف سوريا الثابت والداعم تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.