الهباش وأرباش يبحثان في تركيا سبل مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القدس

انقرة /سما/

بحث الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مع وزير الشؤون الدينية في جمهورية تركيا علي أرباش سبل مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية بشكل عام.

جاء ذلك خلال اجتماع بينهما في العاصمة التركية انقرة اليوم بمقر رئاسة الشؤون الدينية التركية.

ووضع الهباش المسؤول التركي بصورة الأوضاع في مدينة القدس وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي الشريف وتدنيسه من قبل قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة بحماية شرطة الاحتلال والاعتداء بوحشية على المسلمين الأبرياء في المسجد الأقصى، قبلة الإسلام الأولى.

ودعا قاضي القضاة العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي إلى اتخاذ خطوات واقعية وملموسة لحماية المسجد الأقصى المبارك ومساندة المرابطين فيه الذين يدافعون عن عقيدة الأمة الإسلامية وكرامتها، وعدم الاكتفاء بإطلاق الشعارات وبيانات الإدانة والإستنكار .

من جانبه أكد علي أرباش أن قلوب جميع المسلمين حول العالم مع المسجد الأقصى، مؤكداً أن قضية القدس تمس عقيدة كل مسلم على وجه الأرض وعلى المسلمين جميعاً واجب الدفاع عنها وحمايتها .

وأضاف أرباش ان القدس ليست قضية الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين وحدهم، إنما قضية الإنسانية أجمع، مشيرا إلى أهمية وضع خطة عمل مشتركة من قبل العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي للتأكيد على مركزية قضية القدس، ولتطوير خطاب فعال في سبيل دفع العالم للتحرك من أجل القدس.