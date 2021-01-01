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شرطة الاحتلال تعتقل 73 عاملاً فلسطينيا عند معبر "ميتار" جنوب الخليل

الخميس 11 نوفمبر 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعتقل 73 عاملاً فلسطينيا عند معبر "ميتار" جنوب الخليل



القدس المحتلة /سما/

اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم الخميس 73 فلسطينا قرب معبر ميتار جنوب مدينة الخليل.

وزعمت الشرطة الاسرائيلية وفق  صحيفة "معاريف"، أن المعتقلين يدخلون "إسرائيل" بشكل غير قانوني، وتم توقيفهم أثناء ركوبهم حافلة في إحدى المناطق الزراعية القريبة من المعبر.

وأوضحت الشرطة أن عملية الكشف جاءت بعد معلومات استخباراتية وصلت عنهم وتم استجوابهم وسائق الحافلة للتحقيق.

ويعد معبر ميتار الذي يقع في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل ويربطها مع النقب محطة لدخول العمال الفلسطينيين للعمل في "إسرائيل"، وتدخل منه البضائع للضفة الغربية.

#الشرطة الاسرائيلية #معبر ميتار #الخليل #العمال الفلسطينيين

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