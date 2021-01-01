إعلام إسرائيلي: نصر الله يهدّد ويتناول المناورات الإسرائيلية في الشمال

القدس المحتلة /سما/

علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي ألقاه، اليوم الخميس، بمناسبة "يوم الشهيد".

وقال موقع "معاريف" إنّ "نصر الله كعادته هاجم إسرائيل، وهدّد بأنّها في خوف وجودي، وأنّها تخاف من دخول مقاتلي حزب الله إلى الجليل"، إذ "اعتبر نصر الله أنّ المناورات العسكرية في الشمال تعكس قلقها الكبير في المنطقة".

وأضاف الموقع أنّ الأمين العام لحزب الله تطرق أيضاً إلى "تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج"، حيث قال إنّ "إسرائيل تحاول التغلب علينا عبر مسار التطبيع".

وكان نصر الله قال خلال خطابه في وقت سابق من اليوم، إنّ "المناورات الإسرائيلية تعكس الخوف من اقتحام لبنان للمستعمرات في الجليل"، مؤكداً أنها تعكس أيضاً فرضية المخاوف من "أن المقاومة ستدخل إلى الجليل".

وأردف أنّ "الإسرائيليين يدركون قوة المقاومة وصدقها وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية"، مشيراً إلى أنه "إذا دخلت المقاومة إلى شمال فلسطين والجليل فستكون لذلك تداعيات كبيرة جداً على كيان الاحتلال".