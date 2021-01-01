  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إعلام إسرائيلي: نصر الله يهدّد ويتناول المناورات الإسرائيلية في الشمال

الخميس 11 نوفمبر 2021 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: نصر الله يهدّد ويتناول المناورات الإسرائيلية في الشمال



القدس المحتلة /سما/

علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي ألقاه، اليوم الخميس، بمناسبة "يوم الشهيد".

وقال موقع "معاريف" إنّ "نصر الله كعادته هاجم إسرائيل، وهدّد بأنّها في خوف وجودي، وأنّها تخاف من دخول مقاتلي حزب الله إلى الجليل"،  إذ "اعتبر نصر الله أنّ المناورات العسكرية في الشمال تعكس قلقها الكبير في المنطقة". 

وأضاف الموقع أنّ الأمين العام لحزب الله تطرق أيضاً إلى "تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج"، حيث قال إنّ "إسرائيل تحاول التغلب علينا عبر مسار التطبيع".

وكان نصر الله   قال خلال خطابه في وقت سابق من اليوم، إنّ  "المناورات الإسرائيلية تعكس الخوف من اقتحام لبنان للمستعمرات في الجليل"، مؤكداً أنها تعكس أيضاً فرضية المخاوف من "أن المقاومة ستدخل إلى الجليل". 

وأردف أنّ "الإسرائيليين يدركون قوة المقاومة وصدقها وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية"، مشيراً إلى أنه "إذا دخلت المقاومة إلى شمال فلسطين والجليل فستكون لذلك تداعيات كبيرة جداً على كيان الاحتلال".

#اسرائيل #حسن نصر الله #حزب الله #المناورات العسكرية #الجيش الإسرائيلي #الحدود اللبنانية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن امتلاك المقاومة كنز استخباري و أمني وحقيقة نجاح تكتيك الرشقات الصاروخية

صحيفة: هذه أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بيان توضيحي بشأن موعد صرف رواتب العسكريين المتقاعدين

صحيفة عبرية: دولة خامسة تلتحق بقطار التطبيع مع "اسرائيل"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الدولار يقفز عالميا إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا وينخفض إسرائيليا

يديعوت: هذا ما سجلته حماس و"إسرائيل" بعد نصف عام من "حارس الأسوار"

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي يكشف كواليس عملية إسقاط طائرة مسيرة لحماس في بحر غزة

الملك

وزير الاستخبارات الإسرائيلي السابق: "الأردن هي الدولة الفلسطينية" (فيديو)

996325

واشنطن تكشف أهم الملفات التي ستبحثها "ليندا توماس جرينفيلد" في رام الله واسرائيل

نصر الله: إسرائيل تعيش القلق الوجودي للمرة الأولى.. وخوف من اقتحام مستعمرات الجليل

مسؤولون:الحكومة تتجه لاتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق قد تشمل اقتطاعاً مؤقتاً من رواتب الموظفين

الاتصالات الفلسطينية