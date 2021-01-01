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لجان المقاومة: انتصار الأسير مقداد القواسمة هو انتصار لكل الشعب الفلسطيني

الخميس 11 نوفمبر 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: انتصار الأسير مقداد القواسمة هو انتصار لكل الشعب الفلسطيني



غزة /سما/

باركت لجان المقاومة في فلسطين للأسير مقداد القواسمة، اليوم الخميس، انتصاره على السجان الصهيوني في معركة الامعاء الخاوية التي استمرت 113 يوما.

وقالت اللجان في تصريح صحفي، إن انتصار الأسير القواسمة على السجان الصهيوني يؤكد أن الحقوق تنتزع ولا توهب وان ارادة شعبنا وثباته وصموده تثبت عجز العدو مهما كانت القوة التي يمتلكها امام صلابة المقاوم الفلسطيني.

ودعت اللجان أبناء شعبنا الى مواصلة دعمهم ومساندتهم للأسرى الابطال المضربين عن الطعام الذي يتعرضون لأبشع الجرائم ضد الانسانية في سجون العدو الصهيوني.

وأكدت أن انتصار القواسمة هو انتصار لكل الشعب الفلسطيني ولكل المساندين لحق شعبنا واسراه في الحرية.

وشددت لجان المقاومة على أن قضية الاسرى الابطال في سجون العدو الصهيوني، ستبقى على سلم اولويات ذراعنا العسكري الوية الناصر صلاح الدين وكافة فصائل المقاومة لشعبنا حتى تحقيق حريتهم رغم انف العدو الصهيوني المجرم.

#لجان المقاومة #الاسير مقداد القواسمي

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